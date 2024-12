Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa, la procura chiede 12 anni: "Fu una guerra tra bande rivali"

Si è svolta ieri mattina in Tribunale a Modena l’udienza nei confronti di uno dei responsabili dellaavvenuta ad inizio ottobre 2022 in via Leopardi a Carpi. In totale sono 18 i soggetti, di nazionalità pakistana, prevalentemente residenti a Brescia, coinvolti nella brutale aggressione ai ddi due connazionali. Per 16 di loro sono ancora in corso le indagini, mentre per due era stato richiesto il giudizio immediato, considerata la loro maggiore responsabilità di quanto accaduto quella notte, e attualmente si trovano nel carcere di Brescia. Nel luglio scorso, su richiesta della, il gip del Tribunale di Modena ha emesso il decreto di giudizio immediato nei confronti di uno dei due imputati; successivamente la difesa dello stesso ha chiesto di essere processata con giudizio abbreviato.