Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 40-36, Eurolega basket in DIRETTA: Canaan e Davidovac guidano la reazione ospite, meneghini a +4 dopo 15?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46-38 Giedraitis da due.46-36 NICO MANNION EMULA IL COMPAGNO: BOMBA E +10, TIME-OUT.43-36 ZAAAACH LEDAAAAY! TRIPLAAAAAAAAA40-36scatenato: piazzato da due, 10 punti e -4.40-34 Altra tripla di.40-31 Secondo canestro consecutivo di Dimitrijevic.38-31brucia la retina dall’arco: -7!38-28 Neno Dimitrijevic va fin in fondo per ristabilire il +10.36-28 Risponde subito Dos Santos con la stessa moneta.36-25 FABIEN CAUSEUR! BOMBAAAAA33-25 Assist perfetto di Teodosic per Mitrovic.33-23 Freddie Gillespie sfrutta il fisico ed appoggia per il +10.31-23si scatena ancora dall’arco, sfondando la doppia cifra (11 punti).31-20segna con l’interferenza irregolare di Gillespie.