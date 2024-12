Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese gioca l’Inglese, poi riflette alla settima mossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:24 8. O-O Ad6, le due mosse sono apparseera.10:22ha superato i 20 minuti utilizzati nell’arco totale della partita.10:19già costretto a pensare, ma abbiamo notato come questa situazione può declinarsi in vari modi. Per adesso, comunque, è più che altro una scelta di cosa fare tra il marasma di continuazioni possibili.10:16può in particolare scegliere di sostenere il pedone c con b3, puòmente arroccare corto, può sviluppare la Donna in c2, puòre d3, può addirittura spingere in b4. Ce n’è per tutti i gusti.10:13ha speso un minuto e nove secondi per le prime 7 mosse,è già sopra i 10 minuti utilizzati, ma per certi versi è un quasi trend ormai.10:12 Siamo a questa posizione, conche a questo punto paradossalmente si trova a dover scegliere tra un’esorbitante quantità di alternative, tutte valide.