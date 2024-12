Ilrestodelcarlino.it - Liste d'attesa della sanità serve un rimedio

Si discute quotidianamente sui giornali e nelle sedipolitica delled'per le visite specialistiche. Segnalo la mia recente esperienza di prenotazione. Dopo diverse telefonate al Cup, Centro unico prenotazioni, per fissare una visita oculistica per mio marito, finalmente mi hanno dato un appuntamento: a Bazzano Ore 8 del 19 maggio 2025. Annamaria Boghi Risponde Beppe Boni Non c'è verso di mitigare, se non proprio di risolvere con un tocco di bacchetta magica, il nodo delled'per le visite specialistiche. Nelle città di medie dimensioni come Bologna, Modena, Reggio Emilia si verificano situazioni gravi. Sei mesi per una visita oculistica sono improponibili. Possibile che davvero non si riesca a contenere i tempi entro canoni accettabili per quanto non brevi? È vero che a livello nazionale mancano infermieri e medici per alcune specializzazioni e che le regioni hanno difficoltà a mettere mano al portafoglio.