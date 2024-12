Libero sbugiarda Conte | Falso che la rosa dell’Inter è più ampia ecco perché

Leggi su Ilnerazzurro.it

La conferenza stampa di ieri del tecnico del Napoli Antonioprima del match di Coppa Italia contro la Lazio, ha indispettito e non poco l’ambiente. Di fatto, l’ex tecnico dei nerazzurri ha ribadito come la squadra allenata da Simone Inzaghi è chiaramente la favorita per la vittoria dello Scudetto, in quanto ha ben “due rose e tre quarti”, ma la realtà dei fatti è sicuramente diversa. Inoltre, le continue provocazioni disono dovute anche ad un altro fattore, e riguarda il rapporto con Giuseppe Marotta.L’Inter ha due rose e tre quarti? Anche il NapoliNonostante abbia riportato i nerazzurri a vincere il campionato nella stagione 2020-21, l’addio di Antonioall’Inter al termine di quella stagione ha lasciato un pò indispettiti la dirigenza e i tifosi nei confronti dell’attuale tecnico del Napoli.