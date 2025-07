CSel nel futuro, il welfare diventa digitale.

Il welfare del futuro si trasforma sotto i nostri occhi, guidato dalla tecnologia e dall’innovazione. CSel, leader nel settore sociale nel Vimercatese, Varesotto e Nord Milano, si distingue come uno dei 24 vincitori su 233 candidati a livello nazionale del Fondo della Repubblica Digitale, con un investimento di 551mila euro. Grazie a Digital CSel, 650 dipendenti avranno strumenti all’avanguardia per affrontare un nuovo paradigma di assistenza e solidarietà. Il progetto, presentato a Cavenago, segna l'inizio di una rivoluzione digitale nel settore sociale.

