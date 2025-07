Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi Clusone-Aprica | orari tv percorso favorite Strappo finale decisivo per la vittoria

Il Giro d’Italia femminile 2025 è ufficialmente partito, regalando emozioni e sfide senza esclusione di colpi. Oggi, la tappa Clusone-Aprica si preannuncia come uno dei momenti più decisivi del percorso, con uno strappo finale che potrebbe determinare la vittoria. Seguite con noi gli orari in TV, il percorso e le favorite, perché ogni sorpasso e ogni secondo saranno fondamentali per scrivere il capitolo finale di questa entusiasmante corsa.

Si è aperto ieri il Giro d’Italia femminile 2025, corsa composta da otto tappe che si corre dal 6 al 13 luglio. La cronometro iniziali, andata in scena sul percorso cittadino di Bergamo, è stata conquistata dalla svizzera Marlen Reusser. L’elvetica ha conquistato la prima maglia rosa del Giro numero 36 battendo Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime) per soli 12 secondi. Terza Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), che chiude la sua prova a 16 secondi di ritardo. Si delineano così i primi distacchi della generale in attesa di una seconda tappa breve e senza particolari difficoltà. Gli ultimi chilometri, decisivi per la vittoria finale, sono in leggera pendenza e potranno infastidire molte corritrici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi Clusone-Aprica: orari, tv, percorso, favorite. Strappo finale decisivo per la vittoria

In questa notizia si parla di: giro - italia - femminile - percorso

Giro d’Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell’Amerigo Vespucci - Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci.

Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi Bergamo-Bergamo: orari cronometro, tv, percorso, favorite. Elisa Longo Borghini subito all’attacco - - X Vai su X

Bialetti è Top Sponsor del Giro d’Italia Women 2025 e Sponsor della Maglia Bianca, simbolo delle giovani promesse del ciclismo femminile. Dal 6 al 13 luglio Bialetti sarà presente sul percorso e nelle aree hospitality con il suo caffè, un’occasione per condivid Vai su Facebook

Giro d’Italia Women 2025 al via da Bergamo: tutte le modifiche alla viabilità di domenica 6 luglio; Percorso e Borsino delle Favorite Giro d’Italia Women 2025; Giro d’Italia Women 2025: cosa devi sapere e dove puoi vederlo in tv.

Da Bergamo a Imola: percorso, favorite e dove seguire il Giro d'Italia femminile in tv e streaming - Dal 6 al 13 luglio va in scena la 36esima edizione della corsa rosa al femminile. Si legge su eurosport.it

Giro d’Italia Women, 1ª tappa: percorso, favorite e dove vederla in tv - Il Giro d’Italia Women 2025 prende il via oggi con una cronometro di 14,2 chilometri, con partenza e arrivo a Bergamo e un percorso piatto che dovrebbe favorire le specialiste. Secondo informazione.it