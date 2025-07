Atalanta il mercato con un occhio alle liste | la partenza di Ruggeri ‘pesa’ E Scalvini…

L’Atalanta si trova a fare i conti con importanti perdite nel suo mercato, tra cui la cessione di Ruggeri all’Atlético Madrid e quella di Scalvini, lasciando vacanti ruoli cruciali e riducendo il numero di ‘club-trained players’. Questi cambiamenti pongono nuove sfide alla società bergamasca, che ora deve reinventarsi per mantenere la competitività. Ma quali sono le strategie per colmare questi vuoti e rafforzare il progetto nerazzurro?

La cessione di Matteo Ruggeri all’Atlético Madrid, formalizzata all’inizio della scorsa settimana, ha lasciato due vuoti pesanti per l’Atalanta. Anzitutto ha tolto dalla disponibilità di Ivan Juric un ‘quinto’ affidabile di piede sinistro, merce rara negli ultimi anni dalla cessione di Gosens in poi, ma c’è anche un altro aspetto che ha un peso non indifferente, perché la Dea ha perso uno dei tre soli ‘club-trained players’ che aveva in rosa. Il classe 2002, infatti, era uno dei pochi componenti del roster dell’Atalanta – insieme al terzo portiere Francesco Rossi e a Giorgio Scalvini – ad avere trascorso tre anni continuativi nel vivaio nerazzurro tra i 15 e i 21 anni, senza mai aver lasciato Zingonia nemmeno per un prestito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta, il mercato con un occhio alle liste: la partenza di Ruggeri ‘pesa’. E Scalvini…

