Accampamento abusivo | Parcheggio Palapanini il ritorno dei nomadi

Ancora una volta, il parcheggio Palapanini si trasforma in un campo di battaglia tra l’amministrazione comunale e i nomadi che si stabiliscono illegalmente nei pressi. Un ciclo ormai consueto che mette a dura prova la pazienza dei cittadini e solleva interrogativi sulla capacità di gestione della sicurezza urbana. Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia, denuncia un copione ripetuto e chiarisce: è ora di cambiare rotta, perché la città merita rispetto e ordine.

E anche quest’anno assistiamo al solito braccio di ferro tra l’amministrazione comunale e i nomadi che si stabiliscono abusivamente nei pressi del Palapanini. E anche quest’anno il Comune si fa prendere per i fondelli, con buona pace dei cittadini che guardano l’ennesima ingiustizia in città". A parlare è Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia. "Sono anni che si assiste a questo teatrino dove di fatto l’amministrazione si è sempre voltata dall’altra parte, evidentemente per non disturbare chi illegalmente si accampa nei pressi del Palapanini rendendo la zona una vera e propria discarica, utilizzando abusivamente i carrelli del vicino centro commerciale e stendendo i panni sugli alberi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it