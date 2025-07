Tour de France 2025 tappa di oggi Valenciennes-Dunkerque | orari tv percorso favoriti Occasione per Jonathan Milan

Pronti a vivere l’adrenalina della terza tappa del Tour de France 2025? Da Valenciennes a Dunkerque, questa frazione di 178 km promette emozioni e incertezza, con il vento come possibile protagonista. Tra volate e salite brevi, i favoriti si sfideranno in una sfida avvincente, mentre l’occasione potrebbe essere perfetta anche per Jonathan Milan. Scopriamo insieme tutto sul percorso, gli orari TV e le strategie per questa tappa da non perdere!

Tempo per la prima vera volata di gruppo al Tour de France 2025? Non è detto, visto che il vento potrebbe essere incisivo anche in questa terza tappa della Grande Boucle. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti. PERCORSO TERZA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Sono 178 chilometri praticamente tutti pianeggianti se non per lo strappo di Mont Cassel a 30 chilometri dal traguardo. Sarà un GPM di quarta categoria (2,3 km al 3,8% di media) che non darà nessun problema. Allo scollinamento comincerà l’azione delle squadre dei velocisti fino a Dunkerque. Unica insidia quella dei ventagli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, tappa di oggi Valenciennes-Dunkerque: orari, tv, percorso, favoriti. Occasione per Jonathan Milan

