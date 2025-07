birrificio poretti fusione perfetta tra tradizione e innovazione

Nel cuore della Lombardia, nasce un’icona di eccellenza: il Birrificio Poretti. Fondata nel 1877 da Angelo Poretti, questa azienda rappresenta la fusione perfetta tra tradizione e innovazione, portando in Italia sapori autentici rivisitati con un tocco contemporaneo. Con passione e coraggio, Poretti ha scritto la storia della birra artigianale, trasformando un sogno in realtà. La sua storia continua a essere un’invito a scoprire gusti unici e sorprendenti.

È IL 1877 l’ anno in cui Angelo Poretti fonda a Induno Olona la Angelo Poretti & C., poi Industrie Poretti. Il suo sogno è diffondere in Italia la birra – sua grande passione conosciuta durante un’esperienza professionale all’estero – reinterpretando alla luce del nostro gusto la migliore tradizione europea. Con coraggio, Angelo Poretti rischia tutti i suoi risparmi nella realizzazione del suo sogno e, il 26 dicembre 1877, la prima ‘cotta’ di birra vede la luce nel birrificio di Angelo Poretti. La crescita dell’azienda è costante e graduale per un secolo: nel 1975 le Industrie Poretti, divenute uno dei capisaldi della produzione di birra in Italia, siglano con il gruppo danese United Breweries AS (che successivamente diventerà Carlsberg Group ) un accordo per la produzione e commercializzazione dei marchi Tuborg e Carlsberg. 🔗 Leggi su Quotidiano.net