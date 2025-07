Osimhen sembra Nanni Moretti in Ecce Bombo Il treno perso restano i soldi del Psg

Tra le vicende di Victor Osimhen e le sue oscillazioni tra PSG, Galatasaray e il mondo del calcio, emerge un'immagine quasi surreale: il paragone con Nanni Moretti in "Ecce Bombo". Un'istantanea di dilemmi e scelte difficili, dove il centro dell’attenzione è sempre il denaro e la strategia. Ma cosa resterà alla fine? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto si pensi, perché nel calcio, come nella vita, tutto può cambiare in un battito di ciglia.

“Mi si nota di più se non vengo o se vengo e sto in disparte?”. Viene in mente il Nanni Moretti di Ecce Bombo seguendo la telenovela di Victor Osimhen. Dalle indiscrezioni di una sua possibile permanenza e reintegro fino alla nuova voce di un accordo col Galatasaray che starebbe muovendo degli sponsor per una colletta capace di pagare la clausola da 75 milioni. I fatti ci dicono che l’attaccante nigeriano ha smesso di essere un calciatore del Napoli dopo la gara di Bologna del settembre 2023 con la furiosa reazione a un video: via le foto da Instagram e quel lento divorzio nonostante la firma di un rinnovo che sapeva di bipolarismo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen sembra Nanni Moretti in ”Ecce Bombo”. Il treno perso restano i soldi del Psg

