Le preoccupazioni della Cna Gramuglia | C’è molta incertezza Tanti hanno paura a investire

In un contesto di crescente incertezza, molte imprese del Bolognese si mostrano titubanti di fronte a investimenti e rilancio. La CNA Bologna, attraverso il presidente Antonio Gramuglia, evidenzia come il fatturato rimanga stabile, ma le sfide principali riguardino il reperimento di personale, soprattutto specializzato. Quali sono le strategie per superare questi ostacoli e mettere in moto nuovamente l’economia locale? È un momento cruciale per ripensare alle opportunità che il futuro può offrire.

Lo scenario che emerge dal sondaggio è analizzato dal presidente di Cna Bologna, Antonio Gramuglia. Quali sono le preoccupazioni principali delle imprese del Bolognese? "È un momento di incertezza, quindi tutti sono un po' fermi con gli investimenti. Dal punto di vista del fatturato dovrebbe rimanere abbastanza stabile. Ma c'è il problema del reperimento del personale". Di quello specializzato o in generale? "Se lo si trova specializzato è meglio, ma nel Bolognese il tasso di disoccupazione è molto basso e le grandi aziende vanno a prendere i ragazzi già in quarta o quinta superiore, quindi se un ragazzo ha voglia di lavorare e imparare lo accogliamo a braccia aperte.

