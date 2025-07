Due nuovi stabilimenti produttivi nel nostro territorio

tendenza emergente riguarda la sostenibilità e l'origine dei prodotti: sempre più consumatori cercano agrumi coltivati con metodi rispettosi dell'ambiente e trasparenti sulle pratiche agricole. Con i nostri nuovi stabilimenti, ci impegniamo a offrire frutti di alta qualità, genuini e sostenibili, per soddisfare le esigenze di un pubblico attento alla salute e all'etica. In questo scenario in continua evoluzione, il nostro obiettivo è trasformare ogni agrume in un’esperienza autentica e benefica per tutti.

GLI AGRUMI sono riconosciuti a livello globale per avere degli effetti positivi sulla salute dei consumatori. Tra i nuovi trend nell’ambito della salute della persona, l’interesse sugli agrumi continua ad aumentare, favorito anche dalle preferenze dei consumatori: il sapore di limone e arancia sono classificati tra i primi 10 sapori preferiti e l’innovazione in ambito alimentare fa sì che ci sia una maggiore scoperta di nuovi sapori. Un’altra tendenza crescente è l’attenzione dei consumatori per la sostenibilità dei prodotti. Ad oggi, in un mercato competitivo, l’approvvigionamento responsabile è fondamentale per evitare impatti negativi sul brand e i consumatori chiedono sempre di più trasparenza in merito all’origine degli ingredienti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Due nuovi stabilimenti produttivi nel nostro territorio"

In questa notizia si parla di: stabilimenti - produttivi - nostro - territorio

A scuola di innovazione, tra sostenibilità e territorio In questa primavera 2025 abbiamo accolto le visite degli Istituti ITET Cassandro-Fermi-Nervi (Barletta) e ISS Stanga - @stanga_crema , rispettivamente presso gli stabilimenti produttivi #TIMACAGROIt Vai su Facebook

Due nuovi stabilimenti produttivi nel nostro territorio; Prospettive dello stabilimento Beko Europe di Siena, Fabio: “Solleciterò un’azione forte contro il piano industriale per tutelare l’occupazione”; Incontro esclusivo con Andrea Chiesi: board member and head of special project, Gruppo Chiesi.

"Due nuovi stabilimenti produttivi nel nostro territorio" - GLI AGRUMI sono riconosciuti a livello globale per avere degli effetti positivi sulla salute dei consumatori. Si legge su msn.com

Blacks, campioni e autorità per il nuovo stabilimento - L’evento è stato l’occasione per parlare di materiali compositi e sostenibilità. Scrive msn.com