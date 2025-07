Il sogno americano forse perduto Michieletto rilegge West Side Story

Il sogno americano si sgretola tra ricordi e new look, mentre Michieletto rivisita West Side Story con sguardo innovativo. Un piscina abbandonata diventa teatro di malinconia e rinascita, un simbolo di un’età dell’innocenza ormai perduta. Sullo sfondo, le maestose Terme di Caracalla creano un contrasto affascinante, trasformando questa performance in uno degli eventi imperdibili dell’estate. Benvenuti in un viaggio tra sogno e realtà , tra musica e memoria.

Una piscina, ma abbandonata. Come dire: un parco giochi in disuso, un’età dell’innocenza finita con la sua perdita, l’adolescenza che termina quando la commedia diventa tragedia (e con un grande trampolino, perfetto per la scena del balcone di Giulietta-Maria). Dietro, le Terme di Caracalla, un contrasto spettacolare, teoricamente assurdo e in pratica efficacissimo. Benvenuti a uno degli spettacoli dell’estate: West Side Story di Leonard Bernstein per il festival estivo dell’ Opera di Roma, regia di Damiano Michieletto con la sua solita eccellentissima squadra, Paolo Fantin scene, Carla Teti costumi, Alessandro Carletti luci, più Sasha Riva e Simone Repele per le coreografie, ché non si dà musical senza balletti, e tanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il sogno americano (forse) perduto. Michieletto rilegge West Side Story

