Il ciclismo e Bergamo un legame culturale indissolubile | il Giro Women tinge la città di rosa

Il ciclismo e Bergamo condividono un legame culturale indissolubile, testimoniato dal Giro Women che tinge la città di rosa. Tra applausi, incitamenti e striscioni, il colore rosa si staglia come simbolo di passione e appartenenza. Osservando le strade, i balconi e le facciate, si percepisce come questa tonalità abbia invaso l’anima di Bergamo, rendendola protagonista di un’esperienza unica e vibrante, un omaggio alla forza e alla bellezza del ciclismo femminile.

Bergamo. Vedi un papà e una mamma che ispirano i propri figli ad applaudire le atlete, il gruppo di amici che non smette di incitarle, gli striscioni in onore delle concittadine in gara. E tra l'entusiasmo, i secondi di silenzio generale a precedere il via di ogni atleta e le grida della gente, osservando gli addobbi in strada e i balconi delle case un colore ruba l'occhio. Stiamo parlando del rosa. Un colore che sulle strade bergamasche è sostanzialmente dominante in questi giorni, visto che il Giro d'Italia Women nella mattinata di domenica 6 luglio, con una cronometro di 14,2 km tra il ChorusLife e Piazza Matteotti, vinta dalla svizzera Marlen Reusser con il tempo di 17.