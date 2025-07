Carugate fra i Comuni Ricicloni | Grazie allo sforzo dei residenti

Carugate brilla come esempio di eccellenza ecologica in Lombardia, conquistando il titolo di primo Riciclone della regione tra le città sopra i 15.000 abitanti grazie all’impegno dei suoi residenti. La differenziata all’84,2% e una produzione di secco pro capite di soli 63,2 kg evidenziano la forza di una comunità che fa della sostenibilità un valore concreto. Un risultato che rende orgoglioso l’intera città e invita a continuare su questa strada virtuosa.

"Plastic free", Carugate primo Riciclone in Lombardia fra le città virtuose sopra i 15mila abitanti, il Comune è stato premiato a Roma da Legambiente, cerimonia all’hotel Quirinale, sul podio, fiero del risultato, l’assessore all’Ambiente Pier Giorgio Comelli (nella foto). Sfilano i numeri vincenti totalizzati dalle famiglie in città: differenziata all’84,2% (il minimo per essere insigniti è 65%) e produzione di secco pro capite l’anno a 63,2 chili, mentre per entrare nel club green ne basterebbero 75. "Un orgoglio frutto dell’impegno di tutti, avanti su questa strada – dice l’assessore che ha ritirato la targa – il risultato è arrivato grazie a uno sforzo corale con comportamenti virtuosi adottati dalla gran parte dei cittadini, consapevoli di quanto buone pratiche vadano a beneficio dell’intera collettività e della natura". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it