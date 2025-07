Siderpucci compie 100 anni e festeggia con il territorio

Come esempio di eccellenza e tradizione, Siderpucci di Umbertide celebra un secolo di attività, un traguardo che testimonia il suo legame profondo con il territorio umbro. Questa storica azienda, custode di una lunga storia di qualità e innovazione, si distingue tra le poche in Umbria ad aver raggiunto un such importante traguardo. Nota nella regione e oltre, Siderpucci guarda al futuro con entusiasmo, mantenendo vivi i valori di sempre e aprendo nuove prospettive di crescita.

NON SONO molte le aziende in Umbria che hanno raggiunto a gonfie vele il secolo di attività e, con esso, decenni e decenni di legami profondi con il territorio in cui operano. Siderpucci di Umbertide – piccolo centro altotiberino di poco più di 16 mila abitanti - è una di queste. Un risultato importante, che coniuga insieme gli obiettivi raggiunti nel passato, continuando allo stesso tempo ad aprire le strade del futuro. Nota nella regione (e non solo) per essere un punto di riferimento nel settore dei prodotti siderurgici, materiali per l’edilizia e l’arredo, l’azienda ha voluto festeggiare alla presenza delle istituzioni locali i primi 100 anni di lavoro vissuti tra passione, tradizione e visione imprenditoriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Siderpucci compie 100 anni e festeggia con il territorio

