Boom di gastroenteriti il medico | Siamo fuori stagione ma ci sono tanti casi

Nonostante si sia ormai fuori stagione, Bergamo è teatro di un vero e proprio boom di gastroenteriti, con numeri inaspettati che allarmano i medici. Il dottor Ivan Carrara, segretario Fimmg Bergamo, evidenzia l’insorgere di numerosi casi virali, una situazione che richiede attenzione e prevenzione. In un contesto già complesso, l’Organizzazione Mondiale della Sanità monitora varianti Covid emergenti che potrebbero influire sull’estate. La chiave sta nella consapevolezza e nel rispetto delle norme sanitarie.

Bergamo. “In questi giorni stiamo riscontrando tante forme virali, soprattutto parecchi casi di gastroenterite”. Così il dottor Ivan Carrara, segretario generale della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) – Bergamo, traccia il punto sulla diffusione dei virus in Bergamasca. Nell’ultima mappa tracciata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in merito alle varianti Covid sotto osservazione perché potrebbero caratterizzare l’estate 2025, ne spiccano due chiamate rispettivamente Nimbus e Stratus. La prima, già dominante in alcuni Paesi europei, è stata segnalata per la prima volta in Italia a Genova, mentre la seconda è una variante ricombinante, frutto dell’unione genetica tra due lignaggi (LF. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Boom di gastroenteriti, il medico: “Siamo fuori stagione ma ci sono tanti casi”

