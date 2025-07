il valzer dei parroci in diocesi gli incarichi voluti dal vescovo don ravazzini va a correggio

Con l’arrivo di una nuova stagione pastorale, la diocesi di Reggio Emilia-Guastalla si prepara a scrivere un nuovo capitolo di fede e impegno. Dopo le recenti nomine, tra cui spicca l’assegnazione di don Francesco Bazzoni come vicario parrocchiale presso l’unità ’Beata Vergine delle... La scena ecclesiastica si anima con cambiamenti e sfide, pronti a rafforzare il tessuto comunitario e spirituale della diocesi.

Si è da poco concluso l'anno pastorale e, come di consueto, è tempo di nomine e nuovi incarichi in Diocesi. Ieri mattina, nelle comunità parrocchiali interessate, sono stati comunicati gli incarichi e i trasferimenti di presbiteri stabiliti dal vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, Giacomo Morandi, in vigore dopo l'estate. Il prete novello, don Francesco Bazzoni è stato nominato vicario parrocchiale nell'unità pastorale 'Beata Vergine delle Grazie' comprendente le parrocchie di San Quirino, San Prospero, Fazzano, Madonna di Fatima e San Biagio a Correggio. Il nuovo parroco moderatore del territorio correggese, invece, sarà don Alessandro Ravazzini, finora a capo della parrocchia dei Santi Pietro e Giacomo Apostoli in centro storico e sarà affiancato, come aiuto festivo, da don Giuliano Guidetti, fino a ora Collaboratore pastorale dell'Unità pastorale 'Maria Regina della Pace' di Casalgrande e che continuerà il suo incarico di Cappellano nell'ospedale di Scandiano.