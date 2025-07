In viaggio con il Discobus | Io mamma e autista di notte Così salvo la vita di tanti ragazzi

In viaggio con il discobus, tra notti silenziose e luci sfavillanti, c’è Virna Marzola: mamma, autista di autobus giganti e salvatrice di vite. Con passione e dedizione, guida i suoi mezzi lungo la Ferrara Mare, assicurando sicurezza ai giovani viaggiatori. La sua storia dimostra che il cuore e l’esperienza fanno la differenza, rendendo ogni tragitto un gesto di cura e responsabilità. Un esempio di come il trasporto possa diventare un atto di amore e protezione.

Ingrana, nella ventata fresca dell'aria condizionata, la marcia della sicurezza Virna Marzola, 49 anni, prima di tutto mamma di Azzurra (21 anni) e Stella (17 anni). Autista per passione e per lavoro di giganti che arrivano a misurare anche dodici metri, navi che si fanno largo – i fari che bucano la notte – lungo la Ferrara Mare. Un colpo di gas – il mezzo targato La Valle, 30 anni di storia nel mondo del trasporti, è ecologico, assolutamente green –, accende le luci, aggiusta la poltroncina e poi si stacca dalla fermata. Partenza alle 22,30 dal piazzalone Kennedy, un'altra fermata in via dell'Aeroporto.