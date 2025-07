La ’restaurazione’ di Prevost Leone a Castel Gandolfo Ed è subito bagno di folla

Un bagno di folla ha accolto papa Francesco a Castel Gandolfo, il suggestivo borgo lacustre noto per le sue ville pontificie e i vasti spazi verdi. La visita, tra emozioni e curiositĂ , ha messo in mostra la bellezza storica e naturale di questa residenza estiva dei Pontefici, ora trasformata in Museo. Un'occasione unica per scoprire un angolo di spiritualitĂ e natura, che si apre al pubblico con nuove iniziative e innovazioni sostenibili.

Bagno di folla per papa Leone all’arrivo, nel pomeriggio di ieri, a Castel Gandolfo, il borgo lacustre dove si trova la grande residenza estiva dei Pontefici, un complesso di ville riunite nei decenni in un unico maxi-complesso. Tra le bellezze delle ville pontificie adibite da papa Francesco a Museo al suo esordio da Pontefice, tra gli ampi spazi verdi dei 45 ettari dove sorgono anche il borgo ecosostenibile Laudato Si’, una piscina e un campo da tennis, Leone, pernottando a villa Barberini (quella che era di norma in uso al segretario di Stato), trascorrerĂ un periodo di riposo di due settimane, senza svolgere udienze pubbliche ma solo due Angelus domenicali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La ’restaurazione’ di Prevost . Leone a Castel Gandolfo. Ed è subito bagno di folla

Contrariamente a Bergoglio – che rimaneva a Santa Marta anche a Ferragosto – Papa Leone XIV soggiornerà a Castel Gandolfo per sfuggire al caldo e all'afa romana Vai su Facebook

