James Gunn rivela se la Justice League esiste nel nuovo DCU

Sebbene Creature Commandos sia tecnicamente l’inizio di uncanone, riprende alcuni eventi del precedente universo cinematografico noto come DC Extended Universe, tra cui la morte di Rick Flag (Joel Kinnaman) nel film diretto da, Suicide Squad, e le conseguenze del fatto che la figlia di Amanda Waller (Viola Davis) abbia smascherato il suo abuso di potere come capo del programma governativo di black-ops Task Force X in Peacemaker.Come ha spiegatoal New York Comic Con, “ci sono riferimenti nell’Universo DC a cose che sono accadute in passato, e quei riferimenti diventano poi canon nel DCU perché li citiamo”.Ciò che non verrà menzionato, tuttavia, è il cameo dellache precede l’estromissione della Waller nel finale di Peacemaker, scritto e diretto da