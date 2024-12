Inter-news.it - Inter, concorrenza per Belahyane: una big di Serie A lo ‘prenota’ – CdS

Il campionato è ormai nel vivo, ma le squadre diA hanno già cominciato a programmare il futuro. Sondaggi in corso per diversi calciatori: Reda, calciatore del Verona seguito anche dall’, è entrato anche nel mirino della Lazio. le ultime novità a riguardo.LAZIO SU– Un incontro per Reda, calciatore di vent’anni, francese di origine marocchina in forza al Verona. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il summit è avvenuto ieri mattina a Formello, il centro sportivo della Lazio, l’ultima delle big italianeessata al calciatore. Un incontro con il suo agente. La Lazio si è dunque iscritta alla corsa per il centrocampista, esploso quest’anno e accostato nelle ultime settimane anche al Milan e all’. I rumors relativi anon sono assolutamente recenti, ma giravano da qualche tempo.