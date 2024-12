Impresaitaliana.net - Inaugurazione di Fisiology al Vomero: “Un nuovo approccio al benessere psico-fisico”

Lo studioapre nel cuore di Napoli, appuntamento il 20 dicembre alle 19Il 20 dicembre 2024 a partire dalle 19:00, al, Napoli, si inaugura lo Studio, unspazio dedicato alla salute e aldel corpo e della mente. Situato in via Luigi Caldieri 127 lo studio si propone come punto di riferimento per chi cerca unintegrato al recupero e al mantenimento della salute-fisica.«Ci distingueremo per la nostra metodologia che unisce fisioterapia, chiropratica e Metodo Feldenkrais, un mix di discipline che mira a ripristinare l’equilibrio e la stabilità neuro-strutturale del corpo, favorendo una miglior funzionalità del sistema muscolo-scheletrico. L’obiettivo è ottimizzare la connessione tra mente e corpo, promuovendo ila lungo termine».