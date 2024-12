Ilrestodelcarlino.it - Ima e contratto integrativo, settimana corta in estate e smart working: ecco cosa prevede

Bologna, 4 dicembre 2024 - Siglato da Fim-Fiom-Uil di Bologna, con Ima multinazionale del packaging, l’ipotesi d’accordo per il rinnovo del. Una firma che arriva dopo circa dieci mesi di trattativa. Come da prassi, ora l’ipotesi passerà al vaglio dei quasi quattromila dipendenti tra Bologna (dove con 3.100 è la più grossa azienda metalmeccanica della provincia), Parma, Toscana e Piemonte per il via libera finale. L'intesa, sottoscritta dalla Rsu e da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, regola vari aspetti tra cui, filiera, orario di lavoro e salario. Sul fronte retribuzioni è previsto un premio di risultato massimo di tremila euro, con un acconto di 1.300 euro. Al termine delche copre il quadriennio 2025-2028, il 50% della media dei premi erogati verrà consolidato in busta paga sotto forma di gratifica pre-feriale.