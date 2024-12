Sport.quotidiano.net - Il lavoro (psicologico) di Raffa. Mix di titolari e seconde linee. Ma stasera conterà la testa. Chance Martinelli per la porta

E pur si gioca. Come del resto ha chiesto con il sorriso sulle labbra Edoardo Bove da Careggi e come, forse, è più logico fare pur di mettersi il prima possibile alle spalle lo shock provato domenica dopo i primi 17 minuti della gara con l’Inter. Certo, quelli che ha vissuto la Fiorentina tra lunedì e ieri sono stati due allenamenti tutt’altro che facili, due sedute dove Palladino più che sulle gambe ha dovuto lavorare sui nervi dei propri calciatori. Eppure il sentore è che proprio per il fatto che coi nerazzurri, tre giorni fa, la partita è durata davvero una manciata di istanti, contro l’Empoli - in un derby da dentro o fuori che mette in palio (probabilmente) un quarto di finale a Torino con la Juventus a febbraio - il tecnico voglia proporre un undici che sia un mix tra il classico schieramento titolare del campionato e qualche seconda linea.