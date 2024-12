Zon.it - Grande partecipazione alla prima giornata della Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro

Oggi Don Roberto Faccenda e spazio a ITS e dirigenti scolasticiSi è aperta ieri mattina la quinta edizionee del(BMFL), in programma fino al 6 dicembre presso la Giffoni Multimedia Valley. Con ladi oltre 1.000 studenti provenienti da tutta la Campania, 100 giovani talenti impegnati in un innovativo Hackathon, 30 tra enti di, agenzie per ile ITS, 15 patrocini istituzionali, oltre 50 operatoripresenti negli stand allestiti e 2 mostre gratuite, l’evento si propone come un vero e proprio “Hub delle Opportunità”, offrendo incontri, sfide creative e momenti di confronto tra giovani, aziende e istituzioni.I maggiori rappresentanti del mondo dell’innovazioneLainaugurale ha visto ladi rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’innovazione.