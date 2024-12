Ilgiorno.it - Gambizzato dal cognato. Insulti social, poi l’agguato: "Hai visto u’Zingariello?"

di Nicola Palma e Marianna Vazzana Tre "errori fatali" non sono stati perdonati ad Antonio Abbruzzese, il quarantenne ferito con 4 colpi di pistola nel tardo pomeriggio dello scorso 9 aprile in viale Marche. Un agguato per il quale ora suoMorello Bevilacqua, di 31 anni, è stato arrestato dai carabinieri che hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare del gip Rossana Mongiardo. La premessa è che entrambi i protagonisti appartengono a famiglie di etnia sinti originarie della Campania, i cui componenti sono imparentati tra loro, e tutto sarebbe nato da un’escalation die minacce su TikTok. Gli "errori" sono quelli che lo stesso Bevilacqua – intercettato – espone durante conversazioni al telefono: ilAntonio lo avrebbe chiamato “paesà“ (che nel gergo della comunità identifica i non rom, mentre lui sottolinea orgogliosamente di esserlo); poi lo avrebbe minacciato di "mandarlo nell’aldilà".