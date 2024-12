Movieplayer.it - Elisabetta Canalis a Belve: “con Bobo Vieri abbiamo cercato di picchiarci” e il mistero della piastra al pollo

Leggi su Movieplayer.it

da Francesca Fagnani ha conquistato il pubblico per la sua sincerità: dalla ricetta virale delallaalle confessioni su amori tormentati, l'ex velina si è raccontata senza filtri. Nella puntata del 3 dicembre di, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2,è stata tra le ospiti più attese. L'ex velina di Striscia la Notizia ha conquistato il pubblico non solo con la sua bellezza, ma anche grazie alla sua ironia e alle confessioni sulla sua vita privata e professionale. Unalladiventato leggenda Tra gli argomenti affrontati non poteva mancare quello che ormai è un tormentone: la celebre ricetta associata alladiventata virale negli anni, ovvero ilalla. La vicenda risale a quando una rivista di cucina attribuì .