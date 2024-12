Quotidiano.net - Effetto orsacchiotto, i trucchi per realizzare le labbra vellutate virali su TikTok

La bocca a specchio, molto lucida, protagonista delle ultime stagioni sta ormai lasciando spazio a una nuova tendenza che sta conquistando i social: leopache e. Questo cambio di rotta è visibile tanto sulle passerelle quanto sui red carpet, dove un trucco più discreto e sofisticato hanno preso il sopravvento. Agli MTV EMAs 2024, per esempio, Rita Ora ha sfoggiato un trucco dallemorbide e, perfetto per chi desidera un aspetto naturale, ma curato ed elegante al tempo stesso.“L'peluche” è una delle ultime texture che mancavano nel mondo del beauty per le: è morbida e setosa, s’ispira all’attuale tendenza in voga nel mondo del beauty ed è caratteristica dei make-up coreani. Il trend si è affermato in particolare da quando una nota azienda newyorchese ha realizzato un rossetto particolare e multitasking con una formulazione che consente di tenere leidratate a lungo, fino a 12 ore, e con un aspetto vellutato, senza sbavature, perfetta per l’inverno 2025.