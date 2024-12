Inter-news.it - Di Cesare il jolly per Inzaghi? Chi è il difensore cercato dall’Inter

Marco Diè uno dei talenti che Dario Baccin ha cominciato a seguire in Argentina. Il dirigente dell’Inter è in viaggio verso il Sud America per osservarlo, ecco chi è il calciatore!TALENTO – Marco Diè uncentrale del Racing Club nato il 30 gennaio 2022. Avete già sentito il nome di questo club? Sì, è proprio la società da cui l’Inter ha acquistato Lautaro Martinez. Quella stessa società in cui Diego Milito ha dato l’addio al calcio. Il legame con il mondo nerazzurro perciò è ben saldo, l’aiuto di Milito potrebbe essere utile per convincere Dia vestire la maglia della squadra campione d’Italia. Dario Baccin si trova in Argentina proprio per osservarlo, ma non solo lui.Di, le caratteristiche e il ruolo all’InterCARATTERISTICHE – Marco Diè cresciuto nell’Argentinos Juniors, dove è passato dalla squadra Under-20 alle riserve, fino ad arrivare nella prima squadra nel 2021.