Dazn ottiene i diritti tv per il Mondiale per club trasmetterà il torneo gratuitamente

ha siglato un accordo globale con la Fifa per trasmettere in esclusiva ilper2025, la prima edizione delideata su impulso di Gianni Infantino. L’evento vedrà la partecipazione delle 32 squadre più prestigiose del pianeta, tra cui figurano anche Inter e Juventus. La piattaforma offrirà la copertura completa delle 63 partite della competizione, rendendole disponibili in più lingue e a livello internazionale. Questo accordo rafforza ulteriormente la posizione dicome protagonista nel panorama calcistico, sia nazionale che internazionale.per ilper: il puntoDi seguito quanto riportato da Repubblica a riguardo:“Le 63 partite della prima edizione delper, in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti, si potranno vedere su