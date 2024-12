.com - Criature, recensione: quando la bellezza del Circo sconfigge il marcio della Camorra

Leggi su .com

La nostradi, con Marco D’Amore, Marianna Fontana e la Maria Esposito di Mare fuori: la scelta tra lasalvifica dell’arte e il Male si esprime in un racconto di formazione toccato dal realismo magicoAncora Napoli, ancora una storia di rivalsa ma questa voltaci conduce nel mondo dell’arte circense, tra equilibristi, pagliacci, giocolieri e praticanti di parkour. Ildiventa quindi metafora di un Bene collettivo, di una via d’uscita dal Male peggiore, quello camorristico, alla ricerca di un futuro possibile.A dirigere questo racconto di formazione toccato anche dal realismo magico tanto caro a Fellini, c’è l’esordiente (nel lungometraggio) ma abile documentarista Cécile Allegra che si affida al carisma e alla sensibilità di Marco D’Amore, a Marianna Fontana e ad un gruppo di giovani attori capitanati dalla Maria Esposito di Mare fuori e da Antonio Guerra ora nei cinema con Napoli – New York.