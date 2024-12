Spettacoloitaliano.it - Come finisce Tutto ciò che voglio, finale spiegazione del film

Leggi su Spettacoloitaliano.it

ciò chetrama eciò che” vede in cabina di regia Ben Levin, che ricordiamo per “The Sessions” (2012). Nel cast, accanto alla Fanning, ci sono Toni Collette, nel ruolo di Scottie, a capo della struttura che ospita Wendy, e Alice Eve, che interpreta l’amica Audrey. La talentuosa Dakota Fanning interpreta con misura Wendy, giovane donna affetta da autismo e con una passione smisurata per Star Trek. Sarà proprio per partecipare a un concorso sulla saga indetto dalla Paramount che Wendy lascerà le sicure e amichevoli mura della casa di cura di San Francisco per avventurarsi in un viaggio alla volta di Los Angeles.ciò che. A seguire, la trama, ile ladelciò chetrama completaDakota Fanning nei panni di Wendy, una giovane donna con autismo.