Chiesa segna il suo primo gol col Liverpool… Under 21 VIDEO|Primapagina

2024-12-04 21:30:00 Amici di JustCalcio.com, viliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Il Liverpoolin classifica nella Premier League inglese stasera gioca sul campo del Newcastle dell’ex milanista Sandro Tonali. L’ex juventino Federiconon è presente nella formazione titolare della squadra allenata da Slot, né in panchina, né in tribuna. Infatti l’attaccante italiano (classe 1997 ex Fiorentina) sta giocando con la squadra21 del Liverpool contro i pari età del Nordsjaelland nella Premier League International Cup.hato il gol del momentaneo 1-1 all’11’. I Reds sono inseriti nel Gruppo C e dopo le prime due giornate erano ancora inchiodati a zero punti. Arrivato nello scorso mercato estivo dalla Juventus per 12 milioni di euro,è sotto contratto fino a giugno 2028.