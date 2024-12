Metropolitanmagazine.it - Chi è Fey di Patrizi, la sorella di Elodie: “Ci siamo sostenute a vicenda”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Laminore disi chiama Fey ed è una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo della quale la cantante ha parlato in diverse interviste ed è stata protagonista di uno sketch diventato virale.Chi è ladi, Fey DiStasera l’artista sarà ospite di This Is Me, show condotto da Silvia Toffanin, in onda a partire dalle 21:30 su Canale 5. Classe 1993, Fey è la seconda figlia di Roberto Die Claudia Marthe ed a differenza della notamaggiore, conduce una vita lontana dai riflettori. La 31enne ha lavorato a Roma per lungo tempo nel mondo della ristorazione: nel passato ha giocato a calcio tra le fila della Lazio femminile. Riguardo la sfera sentimentale, è stata legata ad una ragazza di professione pasticcera di nome Marta, mentre attualmente su Instagram appare al fianco di una nuova compagna, di nome Giulia.