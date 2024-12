Cade il governo in Francia sfiduciato il premier Barnier Marine Le Pen sfida Macron | Presto governeremo noi

Leggi su Open.online

L’Assemblea nazionale francese ha votato la sfiducia alguidato da Michel, che dovrà dunque ora dimettersi. La mozione di censura sul suo operato depositato dal Nouveau Front Populaire è passata con 331 voti. Ne erano sufficienti 289 per far capitolare il.L’ex capo negoziatore Ue per la Brexit era stato nominato primo ministro da Emmanuelappena tre mesi fa, il 5 settembre, dopo un’estate di caos e incertezza politica seguiti alle elezioni legislative anticipate. Contro il suo esecutivo, che il Rassemblement National aveva consentito vedesse la luce astenendosi, sono confluiti i voti dell’NFP (sinistre) e della stessa destra radicale, come entrambi i blocchi avevano annunciato lunedì pomeriggio. In AulaLe Pen ha confermato la scelta con un discorso durissimo, tutto all’attacco: del«effimero» di, accusato di non aver fatto alcun passo indietro su una legge di bilancio a base di tagli alla spesa e aumento di tasse considerata «punitiva» per i francesi, specialmente quelli più poveri e ai margini; ma anche dei parlamentari della France Insoumise, indicati come «Che Guevara buoni per Carnevale», cui Le Pen ha ricordato perfidamente che «molti di voi siedono qui solo grazie alla desistenza del campoista».