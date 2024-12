Ilnapolista.it - Buffon: «Calciopoli mi ha fatto sentire umiliato, la giustizia voleva solo infangarmi»

Ai microfoni del canale Twitch noto come Juventibus, Gianluigiha parlato a tutto spiano del suo passato da portiere della Juventus. Delle “umiliazioni” subìte nel periodo di, della volontà di restare in bianconero anche in Serie B dopo lo scandalo. L’ex portiere è ora capo delegazione ufficiale della Nazionale italiana di calcio.: «Ho ancora le medaglie dei campionati di.»Di seguito le dichiarazioni integrali su Twitch:Parla die della sua decisione di rimanere in Serie B con la Juventus.«Avevo 28 anni, era il periodo migliore per un portiere professionista. L’hoperché senza pensarci tanto sentivo fosse la scelta giusta e che guardandomi allo specchio mi sarei rispettato. Avevo capito che la Juve aveva bisogno e per me è stato un piacere.