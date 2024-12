Ilfattoquotidiano.it - Bove, il racconto dell’ex Inter Natalino: “Io ci sono passato, fu una mazzata. Per questo a Edoardo voglio dare un consiglio”

Ilarriva da chidramma lo ha già vissuto: “Adire di rimanere tranquillo e capire il problema“. Prima la salute, poi arriverà tutto il resto, compresa l’ipotesi di tornare a giocare a calcio. Quello che non ha più potuto fare Felice, ex difensore dell’e ora osservatore per il settore giovanile nerazzurro. Disse addio al pallone oltre un decennio fa, nel 2012, per una cardiomiopatia aritmogena. Aveva appena esordito con l’di Benitez a 20 anni, insieme ai campioni del Triplete. La sua carriera si è fermata ancora prima di esplodere. “Anche per me fu una, avevo investito la mia vita sul calcio e all’improvviso miritrovato fermo. Non è facile”, ha ricordato in un’vista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Oggiha 32 anni e un’esperienza da raccontare dopo quanto successo a, centrocampista della Fiorentina colpito da un malore nel corso del match tra i viola e l’