Apple Music e Shazam svelano i successi musicali del 2024

Leggi su Funweek.it

hanno rivelato le classifiche di fine anno con i brani e gli artisti che hanno segnato la scenaale a livello globale e in Italia. La charttiene conto, tra le altre variabili, degli stream su, dei tag di, dei passaggi in radio e delle letture dei testi e molto altro. E nel complesso ilrisulta inedito sotto vari punti di vista, a partire dalla massiccia presenza femminile.A ciò si aggiungono nuovi generi che hanno raggiunto nuove vette e molti dei primi posti occupati da artisti e artiste al loro debutto in classifica. Protagonista assoluta nella Top Tenale italiana è Come un tuono di Rose Villain con Guè che si laurea, quindi, come il brano più ascoltato dell’anno.Grafica da Ufficio Stampa“Sono davvero felice che di aver portato un po’ di spensieratezza, evidentemente proprio di quello si aveva bisogno” , commenta Rose Villain.