Amazon lancia la consegna Senza Fretta | sconti e premi per chi decide di ricevere i prodotti con più calma Ecco come funziona e quanto si risparmia

In un mondo sempre più veloce,prova ad andare nella direzione opposta. È la’ l’ultima novitàta dal colosso americano dell’ecommerce. Se chi acquista un articolo dalla piattaformarà di posticipare ladi una settimana, allora riceverà uno sconto dell’1% sull’acquisto.L’iniziativa sarà riservata agli abbonati adPrime e al momento è limitata al mese di dicembre, dove sicuramente l’acquisto deiaumenterà a causa delle feste natalizie. Non è chiaro, invece, se l’iniziativa durerà anche il prossimo anno, né se sarà permanente. Solo un test, al momento,spiegano dagli headquarters di: “Siamo costantemente impegnati a migliorare l’esperienza d’acquisto dei nostri clienti. Al momento, stiamo testando un’opzione di’, che offre ai clienti la possibilità di usufruire disuselezionati, quando non necessitano dellaimmediata del loro ordine”.