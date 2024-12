Bergamonews.it - Ad Astino sorgerà un parco apistico: si estenderà su mille metri quadrati

Bergamo. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo delnella valle della biodiversità di. Il progetto, redatto dal Comune di Bergamo, è stato finanziato dalla Fondazione Banco del Monte di Lombardia per un costo complessivo di 125.000 euro.“Città, Api e Persone”, questo il nome del progetto, prevede la creazione su uno spazio terrazzato, storicamente gradonato con muretti a secco e coltivate e oggi in stato di abbandono, di un percorso didattico sul tema del rapporto uomo-ape (con arnie storiche) e sull’importanza degli insetti impollinatori, sia selvatici che allevati, grazie all’allestimento di una superficie di quasi 1.000.I lavori avranno inizio nel prossimo mese di gennaio, rendendo l’area fruibile al pubblico nell’estate 2025.Il percorsoprevede una serie di azioni dedicate a:· rimodulare le scarpate presenti inserendo siepi costituite da essenze con fioriture attrattive per gli impollinatori; tali fasce hanno anche una funzione di sicurezza, costituendo una protezione dalla caduta accidentale sul pendio;· creare parcelle gradonate e delimitate con pali di castagno, all’interno delle quali realizzare praterie naturalistiche fiorite utilizzando prevalentemente specie mellifere e nuove piantagioni di erbacee perenni con fioriture appetite dalle api e dagli altri insetti impollinatori;· inserire parcelle dedicate a coltivazione agricole particolarmente attrattive per gli impollinatori (es.