Zaniolo e le esultanze più violente degli ex

Nicolòstacca i piedi dal campo, devia il pallone con la testa – e fa già strano questo, conoscendolo – e prima che l’Olimpico torni a respirare si è già tolto la maglietta. Corre come un pazzo: ha segnato il gol che chiude la partita, che porta l’Atalanta all’ottava vittoria consecutiva, ma la sua prossemica suggerisce qualcosa di diverso. È un momento intimo chevive e mostra davanti a cinquantamila persone.Probabilmente starà pensando che è il gol che può svoltare la sua stagione, renderlo un pochino meno bistrattato agli occhi dell’opinione pubblica, togliere qualcosa al personaggio televisivo che i media gli hanno cucito addosso e spostare per un attimo l’attenzione sul fatto non scontato di essere lì, in una partita di alto livello di Serie A, tornato dopo anni difficili in Turchia e in Inghilterra.