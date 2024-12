Zonawrestling.net - WWE: Big E fa ritorno, ma il New Day lo scaccia. Kofi e Xavier ancora uniti a discapito del vecchio amico

Tutti nelle ultime ore hanno pensato allo scioglimento definitivo del New Day e invece, a quanto pare, non è stato proprio così.Il segmento che prevedeva le figure diKingston eWoods è stato interrotto dal rientrante Big E, il quale si è confrontato con i due offrendo i suoi servigi come manager fino alla ripresa totale dal suo infortunio al collo, un gesto utile per ricucire i rapporti recentemente sgretolati tra le parti.non sembrano però aver accolto positivamente la cosa. Kingston citato leggende del calibro di Stone Cold, Edge, Kurt Angle, tutti nomi capaci di tornare sul ring nonostante la rottura del collo, per sottolineare forse come anche Big E potrebbe riprendersi, ma finora non ci è mai riuscito nonostante siano passati oltre tre anni.Woods ha poi preso la parola rincarando la dose con una dichiarazione decisamente forte e capace di lasciare i fan di stucco.