Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto con un taglio alla gola

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Castel d’Aiano (Bologna), 3 dicembre 2024 - Il corpo, immobile, dell’ottantenne con un grosso. La chiazza vermiglia che sirga sotto al cadavere e tinge il cortile della villetta. È questa l’istantanea del giallo su cui, da una settimana, i carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Vergato stanno indagando. C’è un’inchiesta per omicidio aperta in Procura per far luce sulla morte dell’ottantenne Roberto Berti,senza vita nella mattina dello scorso 23 novembre in via Bedosta, in località Razora a Castel d’Aiano. Una strada isolata, quasi un’interpoderale, circondata da colline, dove spuntano alcune abitazioni su due piani, distanti tra loro anche decine di metri. Da qui, quel sabato mattina, arriva la chiamata al 118: “Correte, mio marito si è fatto male”.