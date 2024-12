Iodonna.it - Tra le star più mature in fatto di abbinamenti, a 64 anni dimostra che l'età conta. In tema di eleganza...

Dal suo importante compleanno a cifra tonda del 2021, Julianne Moore è letteralmente balzata in cima alle classifiche tra leover 60 meglio vestite. E anche oggi che dine compie 64, il primato dell’attrice resta imbattuto. Nessuna come lei sa come vestirsi perre qualche anno di meno, puntando spesso e volentieri su outfit piuttosto casual, ma sempre all’insegna dell’, nelle occasioni ufficiali come nel quotidiano.innata e colori audaci: look e stile di Julianne Moore X Leggi anche › La lezione di stile di Julianne Moore: come rendere elegante e originale il classico maglione Laè impegnata proprio in questi giorni con la promozione dell’ultimo film diretto da Pedro Almodóvar, La stanza accanto (in uscita nelle sale italiane il 5 dicembre), in cui recita insieme alla collega Tilda Swinton e affronta un argomento delicato, l’alzheimer.