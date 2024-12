Ilprimatonazionale.it - Torino, all’Università arriva la pseudoscienza queer

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 3 dic – L’Università diè il primo ateneo italiano a lanciare un corso di “studies” per i suoi studenti: la prima lezione – prevista per il 17 febbraio – sarà tenuta da un nome noto nella arcobaleno-sfera, Federico Zappino dell’Università di Sassari, già finito al centro delle polemiche per un progetto omologo di cui vi avevamo informati qualche tempo fa.studies: dopo Sassari sbarcano aUniTo lancia il primo corso interdisciplinare diStudies in Italia, un insegnamento da 6 crediti formativi che attraverso vari moduli, affronta alcuni temi classici della sedicente “teoria”, come l’orientamento sessuale e di genere, il femminismo, l’”intersezionalità” delle diverse forme di discriminazione. Il corso sarà erogato interamente in lingua inglese e potrà essere inserito nel percorso di studi da tutte le studentesse e gli studenti dell’Ateneo.