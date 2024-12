Lanazione.it - Tft e innovazione: boom dei biglietti “smart” e calo delle irregolarità sui treni

Arezzo, 3 dicembre 2024 – Una crescita del 94 per cento. È questo il dato che emerge dai primi dieci mesi dall’utilizzonuove macchine emettitrici EMV presenti nelle stazioni del Gruppo La Ferroviaria Italiana lungo le due linee, da e verso Stia e Sinalunga, su cui viaggiano idel Trasporto Ferroviario Toscano. I titoli acquistati con i nuovi dispositivi oggi sono circa il 15 per centovendite complessive: dati che dimostrano come i viaggiatori apprezzino sempre più la modalità di acquisto dei“in autonomia”.e sicurezza: un binomio sul quale investire. Con l’aumento degli acquisti tramite macchine emettitrici è sceso il numerosanzioni, che sono diminuite del 20 per cento, nonostante i controlli siano intensificati. Questo dato suggerisce che il problema, almeno in parte, non deriva dalla volontà di evitare il pagamento, ma dalla carenza di strumenti semplici e intuitivi.