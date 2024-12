Ilfattoquotidiano.it - “Tesoro, domani puoi mangiare e bere”: il messaggio a Margaret Spada prima dell’intervento in cui morì

sei pronta? Stai tranquilla”. Poche parole ricevute su Whatsapp il giorno, quello che l’ha portata al decesso. Unche ora è agli atti dell’inchiesta sulla morte di, la 22enne arrivata a Roma dalla Sicilia per sottoporsi a un intervento estetico di rinoplastica presso lo studio medico dei dottori Marco e Marco Antonio Procopio, all’Eur. Uno studio che però non aveva alcuna autorizzazione per eseguire interventi. In più,dell’operazione non era mai stata visitata.Ilcostituisce un dettaglio molto importante, perché il decesso dipotrebbe essere proprio derivato da complicazioni relative al fatto che la giovane dovesse presentarsi a digiuno. Secondo quanto si legge infatti dalla relazione dell’Asl, era stata rilevata sul corpo una “polmonite ab ingestis” – ovvero la presenza di contenuto gastrico nei polmoni.